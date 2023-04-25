AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den beğeni toplayan paylaşım 'Türkiye'yi seven sevilir'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yeni bir klip yayınladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan klip büyük beğeni topladı. Vatan ve millet sevgisi temasının vurgulandığı klip kısa sürede yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.