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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak:'Elimizdeki verilere göre İstanbul'u Binali Yıldırım kazandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak:'Elimizdeki verilere göre İstanbul'u Binali Yıldırım kazandı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak:'Elimizdeki verilere göre İstanbul'u Binali Yıldırım kazandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yaptı.

İşte Şenocak'ın konuşmasından satır başları;

- Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız.

- Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut.

- Somut bir örnek vermek istiyorum. Binali Yıldırım'ın 131 oy aldığı tutanakta bu oylar Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Binali Bey'in burada aldığı oy sadece 1...

- Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır.

- Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz.

- Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır.

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