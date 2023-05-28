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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen Beyoğlu'nda bulunan AK İstanbul İl Başkanlığında hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu çerçevesinde 81 ilde sabah saat 08.00'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle biterken, oy sayımına da başlandı. Oyların sayımı sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapması beklenen AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığında hummalı bir çalışma başlatıldı. Hazırlıklar çerçevesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığının balkonu yıkandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığına geldiği öğrenildi.

Caner Sönmez - Davut Has

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