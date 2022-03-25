AK Parti İstanbul İl Başkanlığı okul bahçesine 112 çınar fidanı dikti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Okullar Yeşillendiriliyor" projesi kapsamında, Başakşehir'de bulunan TOKİ Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunun bahçesine 112 çınar fidanı dikti. Fidan dikim organizasyonuna AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Okulun bahçesinde toplanan katılımcılar, öğrencilerle birlikte toprağa diktikleri fidanlara can sularını da verdi.

“Dolmabahçe'de kesilen 112 çınarın yerine, bu okulda 112 ağaç yaşayacak”

TOKİ Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 112 çınar ağacını toprakla buluşturduklarını aktaran Altunay, "112 bizim için önemli bir sayıydı. Son zamanda, Büyükşehir Belediyesinin Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'nde kesmiş olduğu 112 çınarın yerine bugün bu okulda 112 ağaç yaşayacak ve yeniden filizlenip, inşallah gölgesinden istifade eden öğrencilerimizle beraber yaşamış olacak" ifadelerini kullandı.

"Derdimiz, yok etmek değil yaşatmaktır”

Sözlerine devam eden Altunay, "Derdimiz, yok etmek değil yaşatmaktır. Onların bakımını yapıp geleceğe, dünyaya nefes olmaktır. Bu uğurda hükümetimiz, özellikle 20 yılda yaptığı çalışmalarda 2 milyon hektardan fazla orman varlığını artırarak dünyanın ender ülkelerinden biri olmuştur. Bu uğurda yapılan çalışmalarla birçok Guinness Rekorlar Kitabı'na konu olacak çalışmalara da şahit olmuştur. İstiyoruz ve temenni ediyoruz ki gençlerimiz yeşille buluşsun, İstanbul daha yeşil olsun, okullarımız güzelleşsin, öğrencilerimiz nefes alsın. 40 öğrencinin havaya bıraktığı karbondioksiti bir çınar, bir çam 1 saatte temizliyor. Dolayısıyla böylesine önemli olan ağacı biz, 'kıyamet kopacak bile olsa elinizdeki fidanı dikin' anlayışının temsilcileri olarak yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Ormanlarımız yandı ama biz burada hazırız

Okulun 7. sınıf öğrencisi Muhammed Öztürk, geçen yaz Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarına işaret ederek, "Bunların üzüntüsünü geçirmek için bir sürü ağaç dikmeye biz varız burada ağaçların arasında koşmak okul bahçemizde bunları görmek çok güzel" diye konuştu.

Batuhan Toprak