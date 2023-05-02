AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Sena Nur Çelik: '20 senedir verdiği sözü tutan partiyiz'

AK Parti İstanbul Milletvekili adayları 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarına hız kazandırdı. 2. Bölgeden Milletvekili adayı Sena Nur Çelik Beşiktaş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Çelik, çözüm önerilerini dile getirdi. AK Parti'nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu vatandaşlara anlatarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi.

“Hummalı bir çalışmamız var”

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Sena Nur Çelik, “Ciddi anlamda Cumhurbaşkanımıza bir teveccühe şahit oluyoruz. Tabii ki bizi çok mutlu ediyorlar. Sadece Beşiktaş'ta değil, tüm ilçelerimizde adaylarımızla birlikte hummalı bir çalışmamız var. Gittiğimiz her yerde Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh ve güveni görmek bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Vatandaşın bir talebi olduğunda veya bir eleştirisi olduğunda iletilecek makam olarak yine bizi görüyorlar. Ters giden bir durumda bunu düzeltebilecek merci olarak da vatandaşın bizi görmesi ne kadar güvendiklerini gösteriyor. Son 20 yıldır tutamayacağı sözleri vermeyen, verdiği her sözü tutan ve yaptıklarını eserlerle ortaya koyan, somut adımlarla vatandaşımıza hizmet etmiş olan bir siyasi iktidar olduğumuz için bunun meyvelerini sokakta görebiliyoruz” dedi.

“14 Mayıs'tan sonra bir kez daha ruhsatı alıp çalışmaya devam edeceğiz”

Vatandaşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki şikayetleri hakkında konuşan Çelik, “Vatandaşlarımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ciddi manada şikayeti olduğunu görüyoruz. Özellikle şikayetlerini iletecek merci bulmakta zorlandıkları, ilettikleri zamanda ise geri dönüş noktasında ve hizmetlerin ulaştırılması noktasında yaşadıkları sıkıntıları vatandaşlar bize aktarıyor. Tabii ki bizler de seçimlere çok kısa zaman olduğu için Allah'ın izniyle hep beraber çok çalışarak İstanbul'u geri alıp tekrar hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için çok sabırsızlandığımızı ifade ediyoruz. Allah'ın izniyle biz ülkemiz ve milletimizin için çalışmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah 14 Mayıs'tan sonra bir kez daha ruhsatı alıp çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

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