AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak İhlas Kolejini ziyaret etti

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul müdürü Hakkı Okur ve eski öğretmenleri ile bir araya gelen Kadak, yeniden İhlas Kolejinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Eski öğretmenleri ile hasret gideren ve birlikte geçirdikleri yıllardan kalan anılarını yad eden Kadak'a İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin son dönemde almış oldukları başarılar hakkında bilgiler verdi. İhlas Koleji öğrencisi Mustafa Emir Gazioğlu'nun 2018 YKS birincisi olduğunu belirten Yeltekin, ayrıca ilk 100'de 9, ilk 500'de 20 derece elde ettiklerini söyledi.

İhlas Kolejini yakından takip ettiğini ifade eden Kadak, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin'i başarılarından dolayı tebrik etti. Kadak yıllarca okuduğu İhlas Kolejinde öğretmenlerinin başarısında büyük etkisi olduğunu söyledi.

Eski mezunları Rümeysa Kadak'ın milletvekili olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Yeltekin, "Kendisi bizim gurur kaynağımız. Okullarımızda birçok öğrenciye ilham kaynağı oluyor. Biz de görevlerinde kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyarette ayrıca okçuluk sporunu sevdiğini söyleyen Kadak, İhlas Kolejinin okçuluk salonunda ok atma fırsatı da buldu. Oldukça başarılı atışlar yapan Kadak, yine İhlas Koleji mezunu olan milli okçu Mete Gazoz ile gurur duyduklarını söyledi.

Kadak'a ziyaretinin sonunda İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin tarafından porselen tabak hediye edildi. Okuldan ayrılırken öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Kadak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.