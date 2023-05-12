AK Parti İstanbul'dan ‘Seçime hazırız' mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 3 bölgedeki Seçim Koordinasyon Merkezleriyle (SKM) 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarını gerçekleştirdi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı saatler kala 1'inci bölge SKM Başkanı Gıyaseddin Gergin, 2'nci bölge SKM Başkanı Ahmet Kaan ve 3'üncü bölge SKM Başkanı Mehmet Emin Özkaya açıklamalarda bulundu. SKM başkanları saha çalışmalarının Cumartesi günü saat 17.00'de propaganda yasağının geleceği vakte kadar süreceğini ifade ederek, seçim için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

“Biz icraatın lafla değil, işle olduğunu biliyoruz”

İstanbul 1. Bölge SKM Başkanı Gıyaseddin Gergin, “Biz Anadolu yakasında, 35 milletvekili adayımızla 14 ilçemizde 367 mahallemizde girilmedik sokak, sıkılmadık el, çalınmadık hane kapısı bırakmadan aynı emek ve gayretle çalışmalarımıza devam ettik. Biz icraatın da lafla değil, işle olduğunu biliyoruz. Milletvekili adaylarımız, ilçe yönetimlerimiz ve teşkilatlarımızla seçime hazırız. Hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah başarıyla çıkacağız” diye konuştu.

“Bölge ve İl SKM olarak bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız”

AK Parti İstanbul 2. Bölge SKM Başkanı Ahmet Kaan ise, “Biz, 9 Nisan'da milletvekili adaylarımız belli olduktan sonra sahada aktif olarak çalışmalara başladık. Milletvekili adaylarımız belli olmadan yaklaşık bir buçuk ay önce SKM kurulumunda bulunduk. İl ve bölge SKM'ler belli oldu ve biz çalışmalara başladık. 9 Nisan'da partimizin milletvekilleri belli olduktan sonra kıymetli vekillerimizle birlikte sahada çalışmalara başladık. Bu noktada biz hem bölge SKM olarak hem de İl SKM olarak bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız” dedi.

“İlk tur itibariyle rahat olduğumuzu söyleyebiliriz”

Yapılan hazırlıklardan söz eden Kaan, “Biz son 1 ay içerisinde sandıkta bulunacak sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, okul sorumlularımızı, avukatlarımızı belirleyerek her halükarda sistemimizi koordine etmiş olduk. Aynı zamanda bunları bir veri olarak girileceği sistem de oluşturduk. Biz kamuoyunda dolaşan anketleri takip ediyoruz. Kendimiz de anket yapıyoruz. Ben aynı zamanda İstanbul'da AR-GE ve eğitim biriminin başındayım. Yani anketlerin bağlı olduğu birimin başındayım. Biz hem İstanbul hem Türkiye anketleri yapıyoruz. Hem sahanın havasını koklayarak hem de anketlere bakarak sonuca doğru gidiyoruz. Hamdolsun biz, ilk tur itibarıyla rahat olduğumuzu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Oyunuzun peşinde olun diye herkese tembihliyoruz”

Kaan konuşmasının devamında “Ancak kendi teşkilatlarımıza şunu ifade ediyoruz. Biz, oyların toplandığı çuvalı seçim kuruluna teslim edene kadar oyunuzun peşinde olun diye herkese tembihliyoruz. Kamuoyu yoklamalarına, bizim yaptığımız araştırmalara ve geçen hafta yaptığımız mitinge bakıldığı zaman biz çok şükür diyoruz. Bu millet 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın ve partimizin arkasında durduğu gibi şimdi de Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın arkasında duracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul ve Ankara'daki balkon konuşmamıza seçmenimizi bekliyoruz”

Seçmenin sandığa gitmesiyle ilgili konuşan Kaan, “Bizim kritik noktalarımızdan birisi de seçmeni sandığa nasıl taşıyabileceğimizin organizasyonunu yapıyoruz. Bu noktada tüm çalışmalarımızı bitirdik. Bu saatten sonra özellikle sosyal medyadan gelebilecek hoş olmayan paylaşımların altına dahi yorum yapmıyoruz, bizim gündemimizde bu yok. Biz milletimize güveniyoruz. 14 Mayıs'ta da bu güvencenin karşılığını birincisi İstanbul olmak üzere ikincisi de Ankara olmak üzere balkon konuşmamıza tüm seçmenimizi bekliyoruz” dedi.

“Seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz”

AK Parti 3'üncü Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mehmet Emin Özkaya, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, “Biz AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak adayların belirlenmesinden aslında çok daha önce aslında il SKM'lerimiz hem de 3 bölgedeki seçim koordinasyon merkezlerimiz kurarak çalışma planlarımızı oluşturduk. Nisan başlarında adaylarımızın da belli olmasıyla birlikte her gün 7 gün 24 saat esasıyla adaylarımızın programlarını oluşturup sonra sahadaki çalışmalarını da takip ederek bunların gerekli raporlamalarını ve benzeri çalışmalarını da yaparak her gün sahadayız. Hem adaylarımız ile hem mahalle teşkilatlarımız ile hem mahalle teşkilatlarımız ile hem de sandık kurulu üyelerimiz ile İstanbul'un tüm sokaklarında mahallelerinde var olacak şekilde seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

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