AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından duyurduğu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat haberi öğrenildi. Bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

İlahiyatçı, müftü, siyaset adamı, milletvekili olan İmran Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayımlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.

Ak Parti'den 1 Kasım 2015'te 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça bilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Hidayet Türkyılmaz - Ahmet Umur Öztürk - Musa Erdoğan