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AK Parti konvoyunda kaza: 2 milletvekili hafif yaralı

AK Parti konvoyunda kaza: 2 milletvekili hafif yaralı
AK Parti konvoyunda kaza: 2 milletvekili hafif yaralı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili Mahir Ünal’ın Kahramanmaraş ziyareti sırasında konvoyda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 milletvekili hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi civarında meydana geldi. Milletvekillerini taşıyan konvoyda, önlerine çıkan traktöre çarpmamak için yapılan ani fren sonrası zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, milletvekilleri Habibe Oçal ile İmran Kılıç hafif yaralandı. Kazada hafif yaralanan milletvekilleri hastanede kontrol amaçlı tedavi olurken, Mahir Ünal da gelerek kazazedelerle yakından ilgilendi. Kontrol amaçlı muayenenin ardından her iki milletvekili de taburcu oldu.

Muhammet Özer
 

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