AK Parti Meclis Üyesinden İBB'ye Haliç cevabı

AK Parti İBB Meclis Üyesi Özlem Erol, Haliç'te artan kötü koku ve kirlilik nedeniyle İBB'ye eleştirilerde bulundu. Konu ile ilgili konuşan Erol, Haliç'e çöp suyu verildiğini tespit ettiklerini belirtti. Dip çamuru konusunda da İBB'ye cevap veren Erol, bunun çok büyük bir acziyet olduğunu ve şuan Haliç'i temizlemekle sorumlu olduklarını ifade etti.

“İBB'den birinin çıkıp da Haliç'e dip çamuru geliyor demesi ciddi bir problem”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol, “Haliç İstanbul'un önemli bir bölgesi, Cumhurbaşkanımız o dönem belediye başkanıyken dip çamuru sıkıntısını fark etti ve dip çamuru sıyırma çalışmalarıyla oradaki çamuru alıp bertaraf etti. Haliç'te zamanla temizlenerek masmavi bir deniz alanı haline geldi. Şuanda Haliç kokmaya başladı. 3 yıl önce masmavi olarak verdiğimiz Haliç, şuanda karardı. İnşallah 1994 senesine dönmeyiz. Haliç'in daha da kötüye giderek eski hallerini alması en büyük korkumuz. Bu çok büyük bir acziyet bir kere siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'siniz ve bundan sonra bu yapıyı düzenleyecek olan sizsiniz. İBB'den birinin çıkıp da Haliç'e dip çamuru geliyor demesi ciddi bir problem. Orada çok büyük bir arıtma tesisi planlanmıştı. Bu arıtma tesisi yapılacakken temel atmama töreniyle mevcut belediye başkanı orada çok ciddi bir soruna temel attı” diye konuştu.

“Haliç'e çöp suyu verildiğini tespit ettik”

İptal edilen arıtma tesisi nedeniyle İBB'yi eleştiren Erol, "Arıtılmayan sular hem Haliç'i, hem Yenikapı'yı hem Marmara'yı o bölgeyi kirletecektir. Bunların planları yapılmışken siz hiç utanmadan çıkar temel atmama töreni yaparsanız Haliç'te kokar, Marmara'da kokar, İstanbul'daki tüm su kaynakları da kirlenir. Diğer bir konu Seymen'den çöp suyu artıma tesisi biliyorsunuz 2 sene önce bitmesi gerekiyordu. O arıtma tesisi bitmedi. Bilmediği içinde oralarda arıtılamayan sular Kemerburgaz'daki mevcut çöp arıtma suyu tesisine geliyor. Ama oranında kapasitesi yetersiz olduğu için biz Haliç'e çöp suyu verildiğini tespit ettik. Bu da ciddi bir problem. Diyorlar ya, alg patlaması oluyor, bilmem ne oluyor. Bu aslında onların yalanlarının patlaması. Bölgede ciddi bir kirlilik var. Yetişmeyen arıtma tesislerinden gelen atık sular var. Bunların üstüne bir de sizin yapmamış olduğunuz temel atmama töreni var. Acilen müdahale edilmesi lazım. İBB yönetimini bu kadar bütçeyle hala Haliç'i koruyamamalarından dolayı aslında tüm İstanbulluların hesap sorması lazım” şeklinde konuştu.

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç