AK Parti Milletvekili Adayı Günday: "Sarıyer tamam inşallah"



AK Parti İstanbul Milletvekili 1., 2. ve 3'üncü Bölge adayları seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Ömer Fuat Günday da bu kapsamda Sarıyer ilçesinin Garipçe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bölgede sıcak bir şekilde karşılanan Günday, bölge halkı ile birlikte kıraathanede çay içti. Günday, Garipçe Mahallesi'nde yaşayan balıkçıların da dertlerini, isteklerini dinledi.

“Garipçe mahallemizin sakinleri bizleri bağırlarına bastı”

Garipçe Mahallesi sakinleri tarafından çok güzel karşılandıklarını dile getiren AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Ömer Fuat Günday, “Bugün bayramın 2. günü, Sarıyer ilçemizdeyiz. Gerek Rumeli Feneri olsun gerek Garipçe Mahallemizin sakinleri bizleri bağırlarına bastılar. Burada daha önceden de tanıdığımız dostlarımız var, bu vesileyle onlarla da buluşmuş olduk. Komşularımıza selam verdik, esnafımıza hayırlı işler diledik, bayramları tebrik ettik. Rumeli Feneri'nde ve Garipçe Mahallemizde komşularımızın hayır dualarını aldık. İyi dilekleri için bütün hemşerilerime ve dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öyle ümit ediyorum ve gördüğüm manzara da odur ki, Sarıyer tamam inşallah. 14 Mayıs'tan sonra yapacağımız ikinci bayramımızda Sarıyer'imizin, İstanbul'umuzun, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz” dedi.

“20 sene önce hayal edemeyeceğimiz şeyler gerçekleşti”

Seçimde AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten Garipçe Mahallesi sakini balıkçı Eyüp Şengül, “Seçimleri 6'lı çeteye rağmen inşallah kazanacağız. 20 yıldır her şey ortada. Görmek istemeyen görmüyor; ama biz dünyaya karşı bir itibar kazandık. Artık el pençe duran değil, durduran kişiler olduk, o yönden gururluyuz. Yapılan icraatlar da ortada. 20 sene önce hayal edemeyeceğimiz şeyler gerçekleşti. Reis, 20 sene önce hedef 2023 dediği zaman inanamamıştık; şimdi 2070'leri düşünüyoruz, ufkumuz açıldı” diye konuştu.

“İnşallah Cumhurbaşkanımız tekrar seçilir”

Milletvekili adayının kapı kapı dolaşıp kendilerini ziyaret ettiği için memnuniyetlerini belirten balıkçı Ayhan Aslan, “Milletvekilimiz geldi, kendisi kapı kapı dolaştı. Vatandaş memnuniyetlerini bildirdi. Biz isteklerimizi kendisine söyledik. Buraya bir liman istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da söz vermişti. Söz verdiği gibi Ulaştırma Bakanını da köyümüze gönderdi, sağ olsun o da ilgilendi. Yakın zamanda da inşallah Cumhurbaşkanımız tekrar seçilir” ifadelerini kullandı.

Erhan Can - Senat Destanoğlu



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