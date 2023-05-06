AK Parti Milletvekili Adayı Leman Yenigün: "Sosyal medyada kirli bir saldırıya uğruyoruz"

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Leman Yenigün Sultanbeyli'nin her mahallesinde seçmenleri ziyaret ederek güven oyu almaya devam ediyor. Kapı kapı gezen Milletvekili Adayı Yenigün, vatandaşların taleplerini dinleyerek taleplere yönelik gelecek hayata geçecek projelere değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Yenigün, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Öte yandan seçim sürecinde ev ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.

“Sosyal medyada kirli bir saldırıya uğruyoruz”

Sultanbeyli'de ev ziyareti sonrası konuşan İstanbul AK Parti 1 Bölge Milletvekili Adayı Leman Yenigün, "Bizler için kadim dostlarımızın yanında olmak çok önemli. Kapı kapı dolaşıyoruz. Bütün insanlarımıza değmeye çalışıyoruz. Çünkü şu anda sosyal medyada kirli bir saldırıya uğruyoruz. Bizim için en değerli çalışma vatandaşlara birebir temas ettiğimiz çalışmalardır. Hem dua alıyoruz hem de insanlarımızın dertlerini dinliyoruz. Cumhurbaşkanımız için de çok güzel teveccühler duyuyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor



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