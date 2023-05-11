AK Parti Milletvekili Adayı Saraçoğlu: 'Şahlanan Türkiye Yüzyılı'nın temellerini atmış olacağız'

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Ebru Saraçoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin çalışmaları çerçevesinde Ümraniye'de sahaya indi. Yamanevler Mahallesi'nde dükkanları ve kahvehaneleri ziyaret eden Saraçoğlu, esnafla ve Ümraniyeli vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa işlerinde hayırlı kazançlar dileyen Saraçoğlu, yaklaşan seçimde AK Parti'ye esnaftan desteklerini beklediklerini belirtti. Seçimde desteklerini vereceklerini belirten Ümraniyeli esnaflar da ziyaretlerinden ötürü Saraçoğlu'na teşekkür etti.

"14 Mayıs gecesi Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bir kutlama yapacağız"

Ziyaret sonrası konuşan Saraçoğlu, "Mesele vatan diyen insanlarımız var. Bu anlamda ciddi derecede feraset gösteriyorlar. Destek veriyorlar. Konunun özü vatan bayrak ve ezanımız. Bununla ilgili mücadelemize devam edeceğiz. 14 Mayıs gecesi için Ümraniyelerle sözleştik. İnşallah 14 Mayıs gecesi Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bir kutlama yapacağız. Bizim için yeni bir bayram olacak. Şahlanan Türkiye Yüzyılının temellerini atmış olacağız" dedi.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor

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