AK Parti Milletvekili adayı Yahya Çelik Sultanbeyli esnafını ziyaret etti

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları dolayısıyla Sultanbeyli esnafını ziyaret etti. Çelik, dükkanlara girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Sultanbeyli esnafı da seçimde desteklerini vereceklerini belirterek Çelik'e hayır dualarında bulundu. Ayrıca Sultanbeyli esnafı, kendilerini ziyaret ederek talep ve isteklerini soran Çelik'e teşekkürlerini de iletti.

Yahya Çelik, ziyaret etmek için girdiği bir mağazada esnafın çay davetini de geri çevirmedi. Çelik esnafla beraber oturup çay içti, sohbet etti.

Cem Güney Kılıç - Enes Şamil Gönenç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.