AK Parti MYK sonrası Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili açıklama!

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

İzmir depremini yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti, hepsine allahtan rahmet diliyoruz. İzmir'deki yaraları sarma noktasında bir kere daha birlik olduk. Ekiplerimiz, büyük fedakarlıkta bulundu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için de birçok ekip devreye girdi. Yaraların sarılması için önemli bir kaynak aktarıldı.

Bu hafta içerisinde en büyük sevincimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıdır. Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan'ın işgalinden tek tek kurtarılıyor.

Fransa'daki yönetememe problemini kapatmak için Türkiye karşıtlığı gibi bir tavra giriliyor. Fransa'daki insan hakları kullanımının Macron yönetimi ile kötüye gittiğini görüyoruz.

Berat Albayrak'ın paylaşımı

"MYK gündemini sizlerle paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü kararını uygulayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Bu MYK'nın konusu olan bir konu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır."





