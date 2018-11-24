AK Parti Rize adayı Rahmi Metin kimdir? Nereli? Ne iş yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Rize Belediye Başkan adayının Rahmi Metin olduğunu açıkladı. Peki Rahmi Metin kimdir?

RAHMİ METİN KİMDİR?

26 Kasım 1969 tarihinde Rize Merkez İlçede doğdu. İlk ve orta öğretimini Rize'de tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012 – 2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans Tezini yaptı.

1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda ortağı olduğu dershanelerin Genel Müdürlük görevini yürüttü.

2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçilmiş ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin, bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. 2011 yılından 2014 yılına kadar meclis üyeliği görevine devam etti.

Rize Üniversite Mezunları derneğinde (RUDER) 3 dönem başkanlık etmiş. Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğinde 2009-2014 yılları arasında başkanlık etti.

Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme kurulunda üye olarak görev yapmakta, evli ve 4 çocuk babasıdır.