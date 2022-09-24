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AK Parti Sözcüsü Çelik: '6'lı masa cumhurbaşkanı adayını seçimlerden sonra açıklayacak'

AK Parti Sözcüsü Çelik: '6'lı masa cumhurbaşkanı adayını seçimlerden sonra açıklayacak'
AK Parti Sözcüsü Çelik: '6'lı masa cumhurbaşkanı adayını seçimlerden sonra açıklayacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6’lı masadan 66 tane ses çıktığını ifade ederek, “6’lı masa cumhurbaşkanı adayını Haziran 2023 seçimlerinden sonra açıklayacak. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Ayrıca Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun attığı tweete de atıfta bulunarak, “Arkadaşlar bu tırnak kontrolü, yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı. O işler orada kaldı” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 99. İl Danışma Meclisi toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin en genci olduğunu belirterek, “Bütün bu işleri yapmamızı sağlayan aziz milletin duasıdır. Biz diğer ülkeler gibi millete bağımızı hiç kopartmadık. Bizim aklımıza gençlik deyince yorulmamak, cesaret ve yoldan dönmemek gelir. AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah bir sonraki döneme ülkenin başına en genç Cumhurbaşkanı getireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından önemli satır başları

  • “Herkesin en çok görüşmek istediği lider Recep Tayyip Erdoğan'dır”
  • “Yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı”
  • “Cumhurbaşkanımızın temposuna hiçbiri ulaşamıyor”
  • “Sonuna kadar mavi vatana sahip çıkacağız”
  • “2 devlet tek millet anlayışı çerçevesinde verdiğimiz desteği sabote ediyorlar”
  • “6'lı masadan 66 tane ses çıkıyor”
  • “Hiç kimse Türkiye'nin gücünü test etmesin”

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay
 

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