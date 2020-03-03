AK Parti Sözcüsü Çelik: 'AB, tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştü'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştü. Ne siyasi değerler konusunda ne insani değerler konusunda sınavı geçemiyor. Artık tipik bir mahalle dayanışması bu. Çok yazık. ‘Avrupa'nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan'la dayanışma içindeyiz' diyen kim varsa, Yunan polisinin ve askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumludur. Böylesine insanlık karşıtı bir bencillik görülmemiştir.

AB yetkililerinin en sevdiği kelime 'itidal'dir. Haklı haksız her yerde bunu kullanırlar. Yunanistan'ı sergilediği şiddetten dolayı kınamıyorlar. İşi geçiştirmek için bile olsa itidal bile tavsiye etmiyorlar. Yunan şiddetine destek veriyorlar.

Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi. Göçmenleri Avrupa'ya sokmamak için vahşi Yunan şiddetine destek verenler, Avrupa'nın siyasi değerlerini de Avrupa'dan sürgün ediyorlar.

Yunanistan'ın şiddetine verdiğiniz manevi ve parasal destek size yaramayacak. Avrupa'nın kabusu aşırı sağcıları daha da güçlendireceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan