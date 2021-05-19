AK Parti Sözcüsü Çelik: 'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz'

Türk halkının mazlumun yanında olmayı tarih boyunca insani bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail'in Filistin halkını zorla evlerinden çıkartıp, sivilleri, hatta bebekleri katlederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vahşete sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

ABD yönetiminin İsrail'in hiçbir değer ve sınır tanımayan savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine “dur” demek yerine mazlumun hakkını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik haksız ithamlarla meşgul olduğunun altını çizen Kalın, “Cumhurbaşkanımızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail'in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD'nin anti-semitizm ile bağdaştırması trajikomik bir yaklaşımdır. ABD görmese de vicdan sahibi herkes Filistin'de yaşanan vahşetin farkındadır. İsrail'in yapmış olduğu katliamlar anti-semitizm yaftasıyla örtülemez. ABD Dışişleri Bakanlığının gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Yahudi soykırımı konusunda gerekse Türkiye'deki Musevi Cemaati'nin haklarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyet ortadadır. Bunun en büyük şahidi Türkiye'deki Musevi Cemaati temsilcileridir. Cumhurbaşkanımızın haklı duruşuna mesnetsiz ithamlar ile karşılık vermek yerine ABD'yi Filistin konusundaki adil olmayan tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz.”

Derya Yetim

