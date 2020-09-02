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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması yanlış bir karardır'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması yanlış bir karardır'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması yanlış bir karardır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedir olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez. Türkiye garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir."

Derya Yetim
 

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