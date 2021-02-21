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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Albayrak'ı hedef alan CHP'yi kınıyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Albayrak'ı hedef alan CHP'yi kınıyoruz'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Albayrak'ı hedef alan CHP'yi kınıyoruz'

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi-Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “CHP’nin Albayrak’ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP’nin bu çirkin dilini kınıyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Berat Albayrak'ı hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sözcü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP'nin Sn Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

CHP adına konuşanları her gün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak ‘temiz siyaset'e davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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