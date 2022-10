AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Altılı masa, bir yıldır vatandaşı oyalayarak karar açıklayacaklarını söylüyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Gençlik Kolları tarafından başlatılan 'İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' programları çerçevesinde, Pendik'te gençlerle bir araya geldi. Program öncesi Pendik AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çelik'e Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Çelik, gündeme ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.

"Onlar Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 saat ortadan kaybolması ile gündeme geldiler”

Programda konuşan Çelik, “Size sadece son 2 gün içerisindeki tartışmaların bir mukayesesini yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız son 2 gün içerisinde Asya'nın güvenlik mimarisini temsil eden bir toplantıda dünyanın önemli devlet başkanları ile bir araya geldi. Dünyanın her yerindeki krizlerle ilgili Türkiye'mizin vizyonunu, dış politikalarımızın ilkelerini herkese paylaştı. Bu konuşmayı dinlediğiniz zaman Cumhurbaşkanımızın dünyanın her tarafı için barış öneren bir Türkiye, dünyanın her tarafındaki çalışmaların bitmesi için irade koyan bir Türkiye ve dünyanın her tarafındaki insanların iyiliği ve güzel bir geleceğe sahip olması için çalıştığını görüyorsunuz. Öte yandan Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'nin bir enerji üssü olma statüsünü güçlendiren bir takım açıklamalar yapıldı. Karşı karşıya kaldığımız tahıl krizinden özellikle Avrupa'nın etkilendiği gaz krizine kadar bütün bu sorunlar için Türkiye'nin ne kadar merkezi bir noktada olduğunu gördük. Peki karşımızdaki muhalefet son iki gün içerisinde ne ile gündeme geldiler. Onlar Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 saat ortadan kaybolması ile gündeme geldiler. Bir tarafta, dünyanın her tarafı ile ilgili barış projeleri ortaya koyan ve bu dirayetli siyaseti taşıyan Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhur ittifakı var. AK Parti var. Gece gündüz bunları eleştirerek ortaya çıkanlarınsa çıktıkları bir gezide kendi götürdükleri gazetecilerden bile saklanan ve 8 saat boyunca ortadan kaybolan bir gündemleri var. Bugün buraya gelen arkadaşlarım 8 saat ortadan kaybolan kişilere verilecek oyların da aslında kaybolacağını bildiği için bir kere daha 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için burada toplandıklarını görüyorum” dedi.

“Türkiye yüzyılını kucaklayan bir nesil olarak geleceğe damga vurmuş olacaksınız”

Gençlere seslenen Çelik, “Cumhurbaşkanımız genç kardeşlerimize seslenirken 'karşımda muhafazakar devrimciler görüyorum' demişti. Bunun anlamı ve kıymeti büyük. Bu Türkiye'nin yüzyıllar içerisindeki millet ve devlet geleneğimizle biriktirdiği değerlere sahip çıkarak cumhuriyetin 100. yılında yapılacak seçimlerde Türkiye 100 yılını kucaklama iradesidir. Karşımızda bir yıldır toplantı yapan sonuç olarak ortaya hiçbir şey çıkaramayan bir altılı masa karşısında Türkiye'nin kazanımlarına sahip çıkmak için ilk oyun Erdoğan'a ilk oyumu AK Parti'ye siz genç arkadaşlarımız Türkiye yüz yılının asıl mimarları olacaksınız. Cumhuriyetin 100. yılında bir çoğunuz ilk oyunuzu kullanacaksınız. İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye siyasi bir kampanya olarak anlaşılmasın. Genç arkadaşlarımızın Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma bakımından Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda gerçekleştireceği büyük eserlere imza atma bakımından bir irade beyanıdır. Siz cumhuriyetin 100. yılında bir oy vererek Türkiye yüzyılını kucaklayan bir nesil olarak geleceğe damga vurmuş olacaksınız” diye konuştu.

“Mavi Vatan vurgusu yapmak bir saldırganlıktır' diyen CHP milletvekilleri oldu”

Altılı masaya değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Biz Mavi Vatan'daki haklarımızdan vazgeçmeyiz dediğimiz zaman 'Mavi Vatan vurgusu yapmak bir saldırganlıktır' diyen CHP milletvekilleri oldu. Biz Libya'da Birleşmiş Milletler'in meşru hükümetle Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için bir anlaşma yaptığımız zaman bu anlaşmayı eleştiren milletvekilleri oluyor. Bunlar bize şunu gösteriyor ki sizlerin önümüzdeki seçimlerde vereceğiniz oy Türkiye'nin hak ve menfaatlerini zedelemek üzere ittifak kurmuş siyaset lobisinin de aynı zamanda tasfiyesi tarihe görülmesi anlamına gelir. Etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Bir yıldır toplanıp da iki cümle yan yana koyamayanların, kendi adaylarını bile belirleyemeyenlerin ne Mavi Vatan konusunda ne de menfaatlerimiz konusunda verecekleri bir karar bir irade yok. Bir yıldır vatandaşı oyalayarak karar açıklayacaklarını söylüyorlar bir türlü bu kararı açıklayacak bir tablo ortaya çıkaramıyorlar. Büyük bir ihtimalle de seçime kadar da toplanıp dağılarak seçim sürecine kadar gidecekler. Haziran seçimleri bitecek ondan sonra altılı masa muhtemelen adayını açıklayacak” dedi.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

