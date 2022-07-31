AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ankara'da üç ayrı cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Ankara'da üç cemevine yapılan saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Canlarımıza geçmiş olsun. Ankara'da üç ayrı cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Mevlüt İşli