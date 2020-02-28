AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek verme zamanıdır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalına telefonla bağlantı yaptı. Telefon bağlantısında Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan saldırıya ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Burada Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğini korumak için Suriye'de güçlü bir mücadele yürütülüyor. Mücadele son derece haklı bir mücadeledir. Suriye'deki mücadele teröre karşıdır. Bu teröristlerin attığı bombalar Hatay'a, Antep'e, Urfa'ya düşüyordu. Biz bu mücadeleyi yapmasaydık, bu teröristlerle kendi topraklarımızda mücadele etmek zorunda kaldırdı. Hak ve menfaat, orada masum insanların katledilmesinin önüne geçmek, büyük bir göç dalgasını önlemek için Türkiye Cumhuriyeti askerlerle birlikte varlık göstermektedir. Soçi, Astana süreçlerinde Türkiye pozitif bir rol oynadı. Ama gelinen noktada Rusya'nın cesaretlendirmesiyle rejimin alçakça saldırısı devam ediyor. Gözlem noktalarını kuşatanlara gereken cevap verilmişti. Bu karşılaştığımız her olaya devletimizin terörle mücadelesinin milli güvenliğimiz için ortaya koyduğumuz mücadelenin ne kadar haklı doğru olduğunu göstermektedir. Uluslararası hukuka yönelik nasıl zaruri bir mücadele verdiğimiz gösterilmektedir. Rejim unsurlarına kat ve kat bunlar ödetilmiştir. Bu saldırıyı yapanların yanına kar kalmamıştır kalmayacaktır. Hem saldırıyı yapanlar hem de onu cesaretlendirenler bunun karşılığını ödediler, ödemeye devam edecekler” dedi.

“Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek verme zamanıdır”

Söylenecek çok sözümüzün olduğunu belirten Çelik, "Ama siyaset zamanı değil, askerlerimize sahip çıkma zamanı, milli bir duruş gerçekleştirme zamanı siyasi kimlikleri farklı olabilir, ama şu anda hepimizin durması gereken tek yer Türkiye Cumhuriyeti safı. İdlib'te kahramanca mücadele eden askerlerimizin yanında olduğumuz göstermeliyiz. Şimdiye kadar orada ne işimiz var diyenler toprakta gözü var diyenler oldu. Cumhurbaşkanımız haksız bir şekilde eleştirmeye kalkanlar oldu. İdlib'teki varlığımız sonuna kadar haklı ve meşru mücadeledir. Canımız çok yanıyor. Çok söylenecek söz var ama şimdi zamanı değil. Oradaki kahraman Mehmetçikle topyekun milletçe dayanışma içinde olmalıyız. Hem dua ile hem söz ile dayanışma içinde olacağız. Burada bu mücadeleyi vermezsek aynı mücadeleyi Antep, Hatay, Urfa'da sınırlarımız içinde vermek zorunda kalacağımızı unutmamalılar. Bir terör devleti PKK devleti kurulacaktı. Orada ne işimiz var diyenler PKK devletini kurulmasına karşı söyledikleri bir şey yoktur. Buna karşı şimdiye kadar bugünde söyledim. Bundan sonra söyleyebiliriz. Şu anda şehitlerimizin aziz hatırasına saygı göstermeliyiz. Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek verme zamanıdır. Bu saldırıya cevap veren kahraman askerlerimize hep beraber destek vermeliyiz” diye konuştu.