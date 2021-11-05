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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini kınıyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini kınıyoruz'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini kınıyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi Şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir.

Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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