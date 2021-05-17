AK Parti Sözcüsü Çelik: 'BM bu anlamsız çağrılara son versin'

AK Parti Sözcüsü Çelik, Birleşmiş Milletler'in, İsrail ve Filistin'e ‘anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma' derhal son verme çağrısında bulunmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, BM'nin bu anlamsız çağrılara son vermesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, ‘anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail'i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir.”

İlker Turak

