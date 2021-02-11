AK Parti Sözcüsü Çelik: “Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz”

AK Parti Sözcüsü Çelik, Irak'ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda terörle mücadeleye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye düşmanı odakların desteğini alarak ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye'nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir. Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz. Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”

İlker Turak

