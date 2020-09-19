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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır” ifadelerini kullandı.

Bir Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.

Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan'ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye'nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan'a Afrika'daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar.

Bazı Yunanlı politikacılar ve alçak ifadeleri kullanan basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz.”

Derya Yetim
 

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