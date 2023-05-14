AK Parti Sözcüsü Çelik: 'CHP'de bu telaş nedir?'

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çelik, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada bulunan ülkelerin sandıkla demokrasiye özlem duyduğunu belirterek, “Bir kere daha büyük milletimizin demokrasi yolculuğunda bir oy verme işlemini daha tamamladık. Bugün sabah itibariyle oy verme işlemi başladı ve güven içerisinde, huzur içerisinde oy verme işlemi gerçekleşti. Çok yüksek bir katılımla dünya demokrasi tarihine girecek bir katılımla bu oy verme işlemi tamamlandı. Bunun için milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasimizin gücünü, demokratik mücadelenin nasıl verileceğini, bütün dünyaya bir kere daha göstermiş olduk. Etrafımızdaki bazı ülkelerde sandığa ulaşma konusunda bu kadar zorluk varken bu kadar mücadele verilirken Türkiye'nin sandık yoluyla iktidarı belirleme iradesi bütün dünyada önemli bir yere sahip olduğunu bir kere daha gösterdi. Bunun yanı sıra milletimizin her bir ferdinin sabah erken saatlerden itibaren sandıklara gitmesi, olgunluk içerisinde birbirini selamlayarak okullarda hayırlı olsun diyerek oylarını kullanması hepimiz için bir kıvanç kaynağıdır” diye konuştu.

“Önemli olan milli iradenin kesin bir tecelli etmesidir”

Siyasette sandığın namus olduğunu, sayımların devam ettiğini vurgulayan Ömer Çelik, “Siyasette sandık namustur. Şimdi oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte sayımlar devam ediyor. Sayımlar devam ederken de bütün siyasi parti temsilcileri, görevliler, vatandaşlarımız bütün bu süreci takip ediyorlar. Oy sayma işlemi de bir şeffaflık içerisinde yürüyor. 18.30'da YSK'nın kaldırmasıyla birlikte televizyonlarda da yayın başladı. Televizyonlarda yayın başlamışken birçok yorumcu verileri yorumlamaya çalıştılar. Bir kısmı da henüz açılan sandık sayısıyla yeterli düzeye ulaşmadığını söyleyerek biraz daha yorumları ertelemek gerektiğini ifade ettiler. Tabi her bir siyasi partinin de kendi müşahitleri üzerinden sonuçları takip etme şansı var. Biz AK Parti olarak sandıkta oy sayımı konusunda partimizin nasıl bir hassasiyet göstereceği konusunda çok kurumsallaşmış bir geleneğe sahibiz. Aslında bunu sadece kendimiz için istemiyoruz. Bütün siyasi partilerin, bütün siyasi partilerden vatandaşlarımızın da oy sayma işlemlerinde sandıkların başında bulunması. O süreçleri takip etmeyi önemli görüyoruz. Çünkü bizim en büyük arzumuz milli iradenin berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Milli iradenin kesin bir tecelli etmesidir. Çünkü en büyük zenginliğimiz sandığı kurabilmemiz, işleyen bir demokrasiye sahip olmamız, işleyen bir demokrasi sayesinde de yönetilebilen bir Türkiye çerçevesinde yol yürümemizdir” ifadelerini kullandı.

“Telaşa gerek yok”

Sandıkları kimsenin terk etmemesi gerektiğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, daha sonra şunları söyledi:

“Bu çerçeveden baktığımızda bütün vatandaşlarımızın bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Biz de çağrı yapıyoruz. Sandıkların başında beklenmesiyle ilgili son ana kadar. Diğer siyasi partiler de yapıyor. Herhangi bir olay yaşanmadan herkes oradaki sayım işlemlerini takip ediyor. Tabi bütün bu süreçte yapılması gereken şey şudur. Sonuçları beklemek. Sonuçları beklerken siyasi partiler kendi genel başkanlarına bilgilendirme yapıyorlar. Bunlar tabi kendi yöntemlerine göre birtakım sonuçlara varıyor. Aynı şekilde devletin resmi kurumu olarak Anadolu Ajansı da bu bilgilendirmeyi yapıyor. Anka Ajansı da yapıyor. Başka sonuç belirleme yöntemini kullanan siyasi partiler de var. Fakat daha sonuçlar kesinleşmeden, hatta sonuçların üzerinde çok kati yorumlar yapılması konusunda bir mutabakat bile ortaya çıkmamışken birdenbire ittifakın sözcüsü, belediye başkanları telaş içerisinde televizyonlara çıktılar. Klasik bir şekilde Anadolu Ajansı'nın verileri çarpıttığını söylemeye başladılar. Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Dünyada ve bütün Türkiye ve dünyada bir devlet kurumu olarak aboneleri var. Müşterileri var. Verilerinde bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil. Dolayısıyla orada gerçek kişiler üzerinden bir veri paylaşılıyor ve bugün televizyonlarda yapılan yorumlara kaynak teşkil eden zemin teşkil eden veriler de nihayetinde Anadolu üzerinden akıyor. Fakat bu telaş nedir? CHP sözcüsünün ve belediye başkanlarının birden bire çıkıp da biz çok öndeyiz ama Anadolu Ajansı veri seçerek bunu geride göstermeye çalışıyor gibisinden bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Halbuki sabretmeleri lazım. Bir telaşa gerek yok.”

“Seçim sonucu ne olursa olsun saygı duyma geleneği bizde var”

Oyların halen sayıldığını ve seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını aktaran Çelik, “Bu konuda ders alması gereken birileri varsa onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'dur ve karşıda bu propagandayı yürütenlerdir. Bakın haftalardır seçim gecesi sokağa çıkmayın gibisinden bütün bir Türkiye'de sanki devletin baş edemeyeceği bir provokasyon varmış gibisinden bir yaklaşım sergiliyorlar. Ondan sonra da sık sık AK Parti'nin önüne şunu getiriyorlar. Seçim sonuçları ne olursa olsun saygı duyacak mısınız? Biz bunu defalarca ifade ettik. Seçim sonucu ne olursa olsun saygı duyma geleneği bizde var. Ama seçim sonuçları ortaya çıktığı zaman o sonuçlara saygı duymama geleneği, o sonuçları darbelerle, muhtıralarla, yargı vesayetiyle, askeri vesayetle engelleme geleneği de sizde var. Dolayısıyla bu sorunun muhatabı biz değiliz. Bu sorunun muhatabı sizsiniz dedik. Şimdi bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren bir tablo ortaya çıktı. O tablo da şu. Biraz evvel cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kendileri tarafından aday olarak belirlenmiş iki belediye başkanı beraberce televizyona çıktılar. Fakat çok vahim bir açıklama yaptılar. Türk demokrasi adına, milli iradeye saygı adına utanç verici bir açıklamadır. Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyerekten bir açıklama yaptı. Yani bakın sandıklar sayılıyor, oylar sayılıyor. Milli iradenin tecelli etmesi için henüz bir sonuç açıklanmamış. Ama çıkıyor Anadolu Ajansı'na saldırıyorlar. Saldırdıktan sonra da seçim sonucunu ilan ediyorlar. Eğer literatürde diktatörlüğün bir diktatörce bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Bu diktatörce bir yaklaşımdır. Milli iradeye saygısızlıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir” dedi.

“Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde önde gittiğini vurgulayan Ömer Çelik, “Sandıklar sayılmaya devam ediyor. Üstelik ortaya çıkan verilerde kendi kanallarına baksınlar. Başka yerlere baksınlar. Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Biz buna rağmen çıkıp da seçim sonucu ilan etmiyoruz. Çünkü milli iradeye saygılıyız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine saygılıyız. Milletin tercihine saygılıyız. Milletin tercihini ortaya çıkaracak hukuk, hukuki mekanizmalara sayım sürecine ve bunu açıklayacak olan YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz. Henüz bütün bunlar ortada yokken tutup da çıkıp onun için Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye açıklama yapıyor. Ondan sonra da Anadolu Ajansı'nı, bizleri, partimizi verileri manipüle etmekle suçlamaya başlıyor. Tam tersine yaptıkları açıklama milli iradeyi gasp etme açıklamasıdır. Bir gasp girişimidir. Herkesin önünde gerçekleşmiştir. Televizyonlar canlı vermiştir. Çok utanç verici bir açıklamadır. Niye bu kadar telaşlanıyorsunuz? Rahat olun. Sonuçta millet oyunu verdi. Tercihini koydu. Birkaç saat sonra da neticeler daha berrak bir şekilde ortaya çıkacak. YSK geçici verileri açıkladığında da hepimiz bunu göreceğiz. Ama çıkıp da şimdiden cumhurbaşkanı şu seçilmiştir demek utanç verici bir yaklaşım.” şeklinde konuştu.

Milletin iradesine bağlı olduklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Biz, milletin iradesine bağlıyız. Bizi ancak millet getirir, millet götürür. Ne bir dış müdahaleyle, ne içerideki kurulan tuzaklarla siyasi çizgimizi değiştirmeyiz biz. Ama herhangi bir şekilde millet iradesinin tecelli etmesi sürecinde birilerinin manipülasyon yapmasına toplum üzerinde henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, resmi sonuçlar açıklanmış gibi bir tansiyon oluşturmaya çalışmaya da müsaade etmeyiz. Bakın biz bunlarla mücadele etme konusunda çok tecrübeliyiz. Bu numaraları geçmişte de gördük. Bu tuzakları geçmişte de gördük. Bunlar yakışıksız şeylerdir. Her şeyden önce millete saygısızlıktır. Siyaset kurumuna saygısızlıktır. Sandığa saygısızlıktır. Sandığın sonucuna karşı da şimdiden bir lekeleme çalışmasıdır. Buna müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum.

Cumhurbaşkanımız, partimiz şimdiye kadar açıklanan sonuçlarda net bir biçimde önde olduğu halde biz herhangi bir şekilde sonuçludur demiyoruz. Sonucun şu şekilde olduğunu açıklamıyoruz. Çünkü sürece saygı duyan sonuca da saygı duyalım. Bunlar sürece saygı duymadıkları için şimdiden sonucu lekelemeye çalışıyorlar. Kendilerine bir altlık hazırlamaya çalışıyorlar. Netice itibariyle hiç kimse çıkıp da cumhurbaşkanı adayı şu olmuştur. Şu parti kazanmıştır. Şu kişi cumhurbaşkanı olmuştur deme noktasında olmamalıdır. Millet iradesine saygı gereği. Çünkü sandıklar sayılıyor, milletin iradesi tecelli edecek. Başımızın üstündedir. Millet iradesi tecelli ettikten sonra da siyasetçinin sicil amiri millettir. Siyasetçinin not vereni millettir. Hepimiz bunu saygıyla kabul edeceğiz. Hepimiz bunu başımızın üstünde taşıyacağız. Ha bizim bu konudaki geleneğimiz biz kazandığımızda bunu saygıyla karşıladık. Belediyeleri kaybettiğimize de saygıyla karşıladık. Ama kaybettiğinde saygıyla karşılamayanlar kaybettiklerinde karşılarına çıkan iktidarı, yargı vesayetiyle, darbelerle, diktatörce yaklaşımlarla millet iradesini gasp edecek şekilde lağvetmeye çalışanlar bu karşımızdakilerdir. O yüzden bugün çok konuşacak bir şeyleri yok. Ama bu son yaptıkları basın toplantısı bütün zihniyeti ele vermiştir. Milli irade tam tecelli etmeden, milli iradenin tecelli etmesi için hukuki süreç devam ederken, sayım süreci devam ederken çıkmışlar millet adına yapılması gereken açıklamayı ki bunu millet adına YSK yapacak. Çıkmışlar kendileri yapıyorlar. Bu siyasi gasptır. Bu son derece yakışıksız olmuştur. Milletimizin hiçbir şekilde bir tansiyona girmesine ülkemizde herhangi bir şekilde provokasyon olacakmış gibi bir kuşku içerisine gerek yoktur.”

“Hiçbir vatandaşımız kaybetmez”

Çelik, AK Parti'nin kazanması halinde hiçbir vatandaşın kaybetmeyeceğini söyleyerek, “Defalarca seçim yaptık. Her seferinde de kaybeden siyasi partiler oldu. Biz kazandığımızda kaybeden siyasi partiler ve siyasi parti genel başkanları oldu. Kaybeden tek bir vatandaşımız olmadı. Biz kazandığımızda hiçbir vatandaşımız kaybetmez. Çıkıp da sayım süreci devam ederken de biz hiçbir şekilde seçim sonucu açıklamayız. Milletimiz müsterih olsun. Sayım devam etmektedir. Bütün siyasi partilerin temsilcileri oradadır. Vatandaşlarımız oradadır. Türk demokrasisi, bütün dünya önünde alnımızı ak edecek bir sınav vermeye devam etmektedir. Bir kere daha büyük milletimize bu büyük demokrasi sınavına imza attığı için bu büyük demokrasi şölenler vurduğu için şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay



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