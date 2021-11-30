AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıdır'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. MYK'da yerel yönetim başkanlığı faaliyetleri hakkında kapsamlı bir sunum olduğunu, Mali ve İdari İşler Başkanlığının sunum gerçekleştirdiğini kaydeden Çelik, Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Terörle mücadelenin tüm gücüyle sürdüğünü ifade eden Çelik, Azerbaycan'daki şehitlere rahmet diledi. 3 Aralık Engelliler Günü öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli bireylerle bir araya geldiğini anımsatan Çelik, ”Buradaki güçlü mesajlar Türkiye'de nasıl bir devrim gerçekleştiğini ifade etmek açısından önemlidir. Cumhurbaşkanımız, engelli kardeşlerimiz için yapılanları yardım değil bir hak olarak gören anlayışla onlara pozitif ayrımcılık yürürlüğe konulmuştur. Dünyada ilk defa engelliler için ayrı bir sınav yürürlüğe konmuştur. 3 Aralık Engelliler Günü'nde 750 civarından engelli öğretmen ataması yapılacaktır." diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yeni mahkemelerin yürürlüğe gireceğini açıkladığını anımsatan Çelik, "Bütün bunlar vatandaşımızın adalete erişimini sağlayacak, yargı adaletini ve vatandaşımızın yargı hizmetlerinden beklentilerini sağlayacak çok önemli reformlar olarak gündeme gelmektedir. Dolayısıyla bu alandaki vatandaşımız ve adalet hizmeti arasındaki ilişkinin daha güçlü hale gelmesi, daha vurgulu hale gelmesi daha akışkan hale gelmesi, kolay erişilebilir bir adalet mekanizmaların, hem sadeliği hem de bu şekilde sorunların çözülmesi bakımından daha pratik mekanizmaların ortaya koyması bakımından da önemlidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın İngiliz arşivinde Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesine verdiği ve hiç yayımlanmayan bir röportajını gün yüzüne çıkardığını hatırlatan Çelik röportajın siyasilere örnek olması gerektiğini belirterek, "Atatürk yeni Türkiye vurgusu yapıyor, kapitülasyonlarla hiçbir alanda müsaade edilmeyeceğini belirtiyor. Burada tabii bu gazete yayını çerçevesinde Fransızlara bir çağrı yapıyor, Fransızların herhangi bir kapitülasyon dayatması karşısında bunu dostane ilişkiler geliştirme arzulamakla birlikte bunun bizim için asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunu, tam bağımsızlık temelinde bu yaklaşımı sürdüreceğini ifade ediyor. O zamanki zor şartlarda bu yüksek iradenin bu kadar güçlü bir şekilde var olması aslında son derece yol göstericidir. Tabii bunun ışık tutması gereken, siyasilerin buradan öğreneceği çok şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mektup yazarak başka devletlerin Ankara büyükelçilerine şikayet eden siyasilerin Atatürk'ün bu tutumundan, bu tavizsiz tutumundan öğreneceği çok şey var” açıklamasında bulundu.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın, “AK Parti'den 2023'te adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı yönünde bir açıklama gelmedi” açıklamasına yönelik soruyu cevaplayan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup olmayacağı konusu herhangi bir spekülasyon konusu ya da sorgulama alanı değil AK Parti açısından. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla da bütün bir Cumhur İttifakı açısından bunun net bir şekilde ortada olduğu gözüküyor. Cumhur İttifakı'nın adayı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır, 2023 seçimlerinde. AK Parti'den bir açıklama yapılmadığı da doğru değildir. Yani bu hemen hemen her il danışma Meclisimizde, hemen hemen bütün il kongrelerimizde, teşkilatlarımızda, belediye başkanlarımızla bir araya geldiğimiz her zeminde, bütün AK Parti kurmayları, AK Parti yöneticileri arkadaşlarımız bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Daha da önemlisi zaten Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur. Vatandaşlarımızın görüşü budur. Bu açıdan hiçbir tereddüt, hiçbir gölgeli alan, gri alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Cumhurbaşkanı kendi siyasi ikbali için şimdi de Milli Güvenlik Kurulunu (MGK) meze yapmaya başladı” sözlerinin sorulması üzerine ise Çelik şöyle konuştu:

“Onların kafasındaki MGK, siyaset üzerindeki vesayet kurumu olarak kodladıkları için, vesayet üretip üretmeme üzerinden sınırlı olarak gündeme gelen bir kurumdur. Gerçek bir MGK, sadece ülkenin asgari güvenliğinden, sadece emniyet ya da ülke ile ilgili her meseleyi ele alır. MGK'nın ulusal güvenlikle ilgili her gelişmeyi ele alır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etrafındaki ekonomik gelişmeler, dünyadaki küresel, ekonomik gelişmeler bütün bunlar tabii ki önemlidir. Aynı şekilde bugün artık iklim değişikliği, iklim meselleri bile bir güvenlik meselesi olarak bu kurumlar tarafından alınmaktadır. Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye'nin en itibarlı kurumu' demiş. Kuşkusuz Milli Güvenlik Kurulu çok itibarlı bir kurumdur ama kurumlar arasında öyle en itibarını daha az itibarlı diye bir yarış, siyasetçi bir devlet adamı mantığı açısından doğru bir şey değildir. Meze lafı çok yakışıksız bir laf. Bazen gerçekten Türkiye'nin ulusal meseleleriyle ilgili kurumlarından çıkan kararların bu şekilde ele alınması kuşkusuz meseleye devlet adamı gözüyle bakılmadığını gösteriyor. Son tezkereye, ‘hayır' demeleri çok şaşırtıcı olmuştur. Geçmişte de pek çok konuda itiraz etsek de bu konuda yani ulusal güvenlik konusunda CHP'nin kendi açısından tutarlı ve çizgisi vardı. Ama şimdi tezkereye ‘hayır' diyerek Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçları açısından son derece karşı bir noktada durmuş oldular."

AK Parti sözcüsü Çelik yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin MYK'da değerlendirme yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, “Hakkaniyetli, makul bir asgari ücret tablosunun ortaya çıkması için bütün enstrümanların yani bunu gerçekleştirebilecek enstrümanların değerlendirilmesi gerektiğini, bu enstrümanlardan hangisinin seçileceği kuşkusuz orada sendikalar var, bakanlık var, asgari ücret tespit komisyonu var o çerçevede bir şey. Kuşkusuz AK Parti MYK'sı hem geçen MYK'mızda, hem bu sefer bu konuyu değerlendirdi. Çeşitli görüşler ortaya koyuldu. Belli görüşler olgunlaşıyor. Bizim bir yaklaşımımız var ama dediğin gibi hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir çerçevede. Şundan değerli vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın; bize iletilen her mesajı alıyoruz. Bize iletilen her mesajı hassas bir şekilde değerlendiriyoruz. Zaten hepimiz sahadayız. Vatandaşlarımızla oturuyoruz konuşuyoruz, çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Kuşkusuz alınan kararların, yürünen yolun zor zamanları oluyor, kolay zamanları oluyor. Zor zamanların da farkındayız. Kolay zamanların da farkındayız. Pek çok krizi pek çok önümüze gelen türbülansı doğru siyasetler üreterek açma deneyimine sahip bir siyasi kadroyuz. Son aylarda ortaya çıkan sıkıntıları da aşabilecek mekanizmaları üretmeye çalışıyoruz. Siyasetleri üretmeye çalışıyoruz. Şunun bilinmesini isterim tabii ki AK Parti MYK'sı bu sıcak gündemle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Dediğim gibi bu enstrümanların hepsi masadadır" değerlendirmesinde bulundu.

Hülya Keklik