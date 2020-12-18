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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımıza diktatör demek 5. kol faaliyetidir'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımıza diktatör demek 5. kol faaliyetidir'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımıza diktatör demek 5. kol faaliyetidir'

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza “diktatör” demek 5. kol faaliyetidir."

"Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar."

"Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek faşizme hizmet sunuyor."

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