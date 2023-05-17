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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle Tahıl Sevkiyatı Anlaşması iki ay daha uzadı”

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle Tahıl Sevkiyatı Anlaşması iki ay daha uzadı”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna’nın destek ve katkısıyla Tahıl Sevkiyatı Anlaşması iki ay daha uzadı." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızdan tüm dünyaya fayda sağlayacak bir küresel liderlik örneği daha. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla Tahıl Sevkiyatı Anlaşması iki ay daha uzadı. Türkiye, bölgesi ve dünya için doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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