AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi