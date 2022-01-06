AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi

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