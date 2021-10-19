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AK Parti Sözcüsü Çelik: Diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik: Diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Çelik: Diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez” dedi.

Ak Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz
 

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