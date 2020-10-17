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AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı bölgeye yaptığı saldırıların insanlık suçu olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada; "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Can Azerbaycan'ın yanındayız! Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli

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