AK Parti Sözcüsü Çelik :'Fırat'ın doğusu için takvimin kısaldığını söylemeliyim'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için takvimin kısaldığını ifade eden Çelik, "Fırat'ın doğu ile ilgili ortaya çıkan gelişmeler Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda artık adım atma konusunda takviminin son derece kısaldığı bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Türkiye burada gerek diyalog, gerek diplomasinin yumuşak unsurlarıyla, gerek zorlayıcı diplomasiyle, gerek güç kullanarak kendi ulusal güvenliğini savunmadan kararlı olduğunu açık bir şekilde belirtiyor. Türkiye bir güvenli bölge, barış koridoru arayışı içindedir. Müttefiklerimizden son derece olumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Türkiye'nin yaklaşımını, ulusal güvenliği ile ilgili yaklaşımlarını kaygılarını geri plana itmeye çalışan yaklaşımları kabul görmeyecektir. Güney sınırımızda terör bölgesi oluşturulmasın karşı müttefiklerimizle birlikte Türkiye'nin kontrolünde bir barış koridoru oluşturmak isteriz. Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarını süründürmeye yönelik tavırlar söz konusuysa Türkiye kendi adımını kendi atacak kudrete kararlılığa sahiptir. Türkiye'nin takvimin son derece kısaldığını ifade etmek isterim" diye konuştu.

"Türkiye'nin önünde seçim yoktur"

CHP yönetiminin açıklamalarını eleştiren Çelik, "CHP ‘de şaşırmaktan usandığımız bir tavır geldi. Fırat'ın doğusuna operasyon dillendirilmeye başlandıktan itibaren, CHP yönetimi, bu hazırlıkla ilgili 'seçim mi var, saf mı sıklaştırılıyor' gibisinden son derece basiretsiz, Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçlarına karşı saygısız bir ifade kullandı. Uzun zamandır ifade edilen fiili bir konu olan meseleyi, basit bir polemikle geçiştirmeye çalışmak insanın aklına başka şeyler getiriyor. CHP ‘nin frenleyici ve şaşırtmaya yönelik açıklamaları, gündemi kaydırmaya yönelik açıklama yapması son derece ciddiyetsiz ve üzücüdür. Türkiye'nin önünde seçim yoktur. Bu açıklamaları yapanlar böyle bir milli duruştan yoksunsalar bile orada görev yapan TSK mensuplarımıza buradan verilen mesajları farkında olmalıdırlar. Ordumuz moral motivasyonu en yüksek ordudur. Buradan gidecek güçlü mesajlar, açıklamalar onlara motivasyon sağlayacaktır. Yapılan açıklamaların askerlerimizi nasıl etkilediği iyi düşünülmelidir" diye konuştu.

"Dünyanın tüm devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak son derece tehlikedir"

CHP'nin Ortadoğu tutumuna tepki gösteren Çelik, "Yine basiretsiz bir açıklama ' Ortadoğu meselesi Ortadoğu devletleri tarafından çözülmelidir' Dünyada dış politika konusunda söylenecek en basiretsiz açıklama budur. Bu yaklaşım Ortadoğu gerçeğine de şu anki filli duruma da aykırıdır. Dünya'da ne kadar güçlü devlet varsa şuanda Ortadoğu'da faaliyet gösteriyor. Türkiye'ye terör tehdidini bertaraf etmek için bu sorunun çözümünü hangi Ortadoğu devletine havale edeceğiz. Dünyanın tüm devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak son derece tehlikedir. Yakın zamanlarda büyük projeler imza atıldı. Ne zaman açılış yapılsa CHP'den aynı polemikler geliyor. Esasında yaptıkları eserlerin yapılamaması gerektiğini söylemek. 'Yola ne gerek var, camiye ne gerek var' diye açıklama yapıyor. Başka üretme yapamıyor. Türkiye'ye kazandırılan eserler çeşitli yatırım modelleri gözetilerek, bu yatırım modellerinden hangisi uygunsa o şekilde hayata geçirildi. Proje sonunda devletimizin malı olacaktır, bir kazanım olmuştur. Yap işlet devret kamu özel ortaklığını yapmasaydık, bugüne kadarki projelerin bir çoğunu gerçekleştiremeyecektik, yapamayacaktık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ekseni Ankara'dır"

Bütün müttefiklik ilişkilerinde terörle mücadele konusunu kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Çelik, “Türkiye'nin ekseni Ankara'dır. Dünyanın çeşitli yerlerindeki dinamizme katkı sağlayacak, bu dinamizmin aktörü olacak şekilde Türkiye, inisiyatif almaya devam edecektir. Yeniden Asya demek bu ilişkilerin daha da güçlenmesi demektir. Bu kurduğumuz ilişkilerde herhangi bir çelişki ifade etmez. Ekonomik ilişkiler zamanla çeşitlenir ve değişir. Hükümetimiz Yeni Asya açılımını Asyalı paydaşlarıyla paylaşacaktır" İfadelerini kullandı.

"Yapılan düzenlemeler hem misafirimizin rahatlığı hem vatandaşlarımız için elzemdir"

Türkiye'de göç sorunu olmadığının altını çizen Çelik, "Türkiye'de misafirimiz olan Suriyeli kardeşlerimizle ilgili çalışmalar ortaya konuldu. Sosyal medyada yalan haberler üretildiğini görüyoruz. Bütün bunlar konusunda hassas olunması gerek, yaptığımız iş doğrudur. Bütün mazlumlara kucak açtık; bunu onur madalyası olarak taşıyacağız. Türkiye'nin göç krizi yoktur. Yönetilmesi gerekir. İçişleri Bakanlığımız tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hayatın devam ettiği yerde bir takım sorunların yönetilmesinden daha tabi bir şey yoktur. Yapılan düzenlemeler hem misafirimizin rahatlığı hem vatandaşlarımız için elzemdir. Milletimiz tarih boyunca olduğu gibi mazlumların yanındadır onların şemsiyesi ve koruyucusudur. Yanlış bilgilendirilen herkes, gelsin Türkiye'ye bu insani faaliyetleri doğru şekilde görsünler. Burada yapılan iş, bütün insanlığın alması gereken sorumluluğu Türkiye tek başına üstlenmiştir" diye konuştu.

Hülya Keklik - İlker Turak