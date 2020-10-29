AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa'daki saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir” ifadelerini kullandı.

İlker Turak