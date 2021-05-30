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AK Parti Sözcüsü Çelik : 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve yüksek değeridir'

AK Parti Sözcüsü Çelik : 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve yüksek değeridir'
AK Parti Sözcüsü Çelik : 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve yüksek değeridir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve yüksek değeridir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'Geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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