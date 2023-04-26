AK Parti Sözcüsü Çelik: 'HDP niye karşı çıktığını hadi biliyoruz, peki CHP niye karşı çıkıyor'

Adana'nın Kozan ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon programında rahatsızlanmasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini aktaran Çelik, "Ömrünü milletimiz için harcayan liderimiz küçük bir rahatsızlık geçirdi. Televizyon ekranlarından milletimizden helallik istedi. Kozan'dan liderimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Gücüyle, dirayetiyle, imanıyla, azmiyle, kararlılığıyla Sayın Cumhurbaşkanım, Kozan sizi yeniden cumhurbaşkanı seçecek” dedi.

"Hodri meydan"

Millet İttifakı'nı sert sözlerle eleştiren Çelik “Bu ittifak altılı bir ittifak mı? Yedili bir ittifak mı? Sekizli bir ittifak mı? Kimse anlamış değil. Masanın üstünde birileri var. Masanın altında kim olduğu, masanın arkasında kim olduğu belli değil. Bugün yine PKK terör örgütünün üst düzey yöneticileri Cumhurbaşkanımızın karşısındaki adaya desteklerini açıkladılar. Diyorlar ki; 'Eğer Erdoğan kazanırsa Erdoğan'ın karşısındaki kaybederse Türkiye'de büyük karışıklık çıkarırız.' Biz de diyoruz ki milletimize, devletimize göz dikmiş terör şebekelerinin hepsine Türkiye'ye yapmak istediği düşmanlıklara karşı hepsinin milletimize, bayrağımıza, değerlerimize göz dikmesine karşı işte Kozan, işte hodri meydan” ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a teşekkür eden Çelik “Cumhurbaşkanımızı savunmak demokrasimizin kazanımlarını savunmak olduğu için Kazım Özkan kardeşim dedi ki; 'Ben böylesi kirli bir ittifak tablosunun içinde asla ismimi koymam, asla yer almam. Ben Recep Tayyip Erdoğan'la birlikteyim, Cumhur İttifakı'yla birlikteyim. AK Parti'yle birlikteyim.' dedi. Kazım kardeşimi aldığı bu karardan dolayı cumhurbaşkanımıza dönük güçlü bir destek açıklamasından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Bu millet ordusunun güçlü olmasına önem veriyor”

"Yakın zamanda Türkiye'nin karşısında birleşmiş şer cephesine gereken cevabı vermek üzere çalışıyoruz" diyen Çelik, “Geçmişte hayal edilenler vizyona, sonra gerçeğe çevrildi. Güvenlik güçleri için geçmişte tabanca alınmak istendiğinde o ülkenin kongresi engellemiş veto koymuştu. Şimdi Mehmetçiğimize verdiğimiz piyade tüfeği dahi yapıyoruz. TGC Anadolu gemimize muhalefet maket derken, gerçeği görüyoruz diyen halkımız dua ediyor. Bu millet ordusunun güçlü olmasına önem veriyor. Geçmişte tüm bunlar yapılamazken şimdi sizin desteğiniz ve istikrarlı Türkiye ile yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılıyor” şeklinde konuştu.

"HDP niye karşı çıktığını hadi biliyoruz, peki CHP niye karşı çıkıyor"

İHA ve SİHA'lara karşıyız diyenlere de tepki gösteren Çelik “Biz terörle mücadele yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız çıkıyor Mavi Vatan diyor, ses Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyor. CHP danışmanı Mavi Vatan demeyelim bu bizi Batı'da zor duruma düşürür, diyor. Biz Mavi Vatan bir su damlasını kimseye vermeyiz derken AK Parti'mizi ve ülkemizi başkalarına şikayet ediyorlar. Sınırımızda ne zaman milli bir mesele olsa Cumhurbaşkanımız bunlara karşı mücadele verirken, 'Bir gece ansızın geliriz' dedi. Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekatı yapıldı. Bu harekatlar yapılmasaydı sınırımızda terör devletçikleri kurulacaktı. Bu mücadele verirken Meclis'te bu teskerelere kim karşı çıktı? HDP karşı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. HDP niye karşı çıktığını hadi biliyoruz, peki CHP niye karşı çıkıyor?" diyerek sözlerini sürdürdü.

Ceyhan'da yakın zamanda bulunan petrolün 50 yıl önce üstünün kim ve kimler tarafından kapatıldığını milletin çok iyi bildiğinin altını çizen Çelik, Karadeniz gazındaki başarının ardından üstü kapatılan tüm petrol kuyularının yeniden halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Programa AK Parti'ye Saadet Partisi'nden istifa ederek geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, milletvekili adayları, AK Parti ve MHP teşkilatları muhtarlar, belediye başkanları ve bir çok vatandaş katıldı.

Beril Solmuşgül



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