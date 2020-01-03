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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İran-ABD gerginliği çok kaygı vericidir'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İran-ABD gerginliği çok kaygı vericidir'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İran-ABD gerginliği çok kaygı vericidir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak’ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır. Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak'ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır. Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastlar, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir. Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak'ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Derya Yetim

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