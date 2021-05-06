AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail, yine Ramazan'da işgale hız veriyor'

İsrail'in Ramazan'da işgali hızlandırdığını ve Filistinlilerin evlerini gasp ettiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şiddeti kınadıklarını açıkladı. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gasp ediyor. Yine Ramazan'da işgale hız veriyor. Şiddetle kınıyoruz. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsanların evlerine el koyuyorlar. Eve geliyorlar, 'burası artık sizin değil' diyorlar. Zorla çıkarıyorlar. Sonra o evi başkasına veriyorlar. Bugün ve bu dünyada oluyor bunlar.'

Derya Yetim