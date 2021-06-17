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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir”dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 kişinin hayatını kaybettiği HDP İzmir il binası saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir.

Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır.
Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsade etmeyecektir.“

Hülya Keklik

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