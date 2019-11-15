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AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC bir varoluş davasıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC bir varoluş davasıdır
AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC bir varoluş davasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC hem bir varoluş davasıdır hem de Kıbrıs Türklerinin vazgeçilmez haklarının hukuki ve siyasi statüsüdür" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada; 'Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz. Özellikle bugünlerde, KKTC ve ülkemiz aleyhine Doğu Akdeniz'de fiili durum oluşturmaya çalışanlar Kıbrıs Türkü'nün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mesajını iyi anlamalıdırlar. KKTC hem bir varoluş davasıdır hem de Kıbrıs Türklerinin vazgeçilmez haklarının hukuki ve siyasi statüsüdür. Buna karşı AB'nin mahalle dayanışması ile davranması kabul edilemez'' dedi. 

 

 

 

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