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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıyı kınadı. Çelik konu hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır. Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye'nin hedef gösterilmesi sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak'la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir."

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