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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Rejim tartışması çıkarılmak isteniyor'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Rejim tartışması çıkarılmak isteniyor'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Rejim tartışması çıkarılmak isteniyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

''Normalleşme sürecine giriyor olmamız son derece önemlidir. Vatandaşlarımızın sıkıldığını biliyoruz. Tedbirlere ne kadar uyarsak normalleşme o kadar gerçekleşecek. Arzumuz tedbirlere tam olarak uyulmasıdır. Geldiğimiz nokta bizim için sevindiricidir ama rehavete kapılmamamız gereken bir dönemdeyiz.''

"Bir daha bu ülkede Yassıada rejimi hayata geçmeyecektir."

"Rejim tartışması çıkarılmak isteniyor"

''Korova virüsten sonra düzen değişecek''

''Terörle mücadelede İHA ve SİHA ların kullanılmasının oluşturduğu rahatsızlığı görüyoruz''

''Biz, Miili Teknoloji Hamlesi'nde sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz''

 

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