AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canlarımızı kurtarmanın ve yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralılarımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal



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