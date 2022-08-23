AK Parti Sözcüsü Çelik: “Seçimler zamanında yapılacak”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin yaz çalışmalarının bitmesine dönük olarak yeni dönemde yapılacak çalışmaların değerlendirileceği ilk toplantının gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

“Bugünden 2023'te yapılacak seçimlere kadar olan dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak birincisi partideki bütün birimlerin şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar ve bundan sonra 10 ay sonrası için yapacakları çalışmaların neler olduğuna dair bütün birimlerin görüşleri ortaya konuldu. Aynı şekilde bir Meclis takvimi var. Buna dönük çeşitli düzenlemeler, reform çalışmaları, bu konuda neler yapılacağıyla ilgili olarak da bir istişare yapıldı. Burada hem önümüzdeki birtakım vatandaşımız buluşma noktasında vatandaşımıza daha çok ulaşma çerçevesinde ortaya koyulacak stratejiler, birtakım karşı propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair çeşitli arkadaşlarımızın çalışmaları, bunlar genel bir şekilde değerlendirildi.”

Toplantıda seçim beyannamesinin de görüşüldüğünü not düşen Çelik, “Bir de 2023'te yapılacak seçimlere dönük olarak seçim beyannamesinin, AK Parti, Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkının, AK Parti'nin yapacağı seçim beyannamesi, aynı zamanda daha önce beyannameyle birlikte bir manifesto ortaya koymuştuk. Ona dönük olarak bizim kendi birimlerin yapacağı çalışmalar bu çerçevede değerlendirildi” diye konuştu.

Cumhur İttifakı içerisindeki partilerin kendi içerisinde çalışmalar yapacağını söyleyen AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilki gerçekleştirilen toplantının seçime kadar düzenli olarak yapılacağını hatırlattı.

"Seçimler zamanında yapılacak"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çelik, 2023 seçimlerine ilişkin şunları aktardı:

“Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok. Seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne de bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçime, bu hazırlıkların yapılması gayet normal hatta biz bazı çalışmaları yeni bir seçimden çıktıktan hemen sonra, 4-5 yıl sonraki seçim için hemen başlatırız. Herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak da şimdiden bu takvimin başlamış olması son derece normal.”

Seçimlerin Kurban Bayramı'na gelmesiyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmadığını, konunun gündeme gelmediğini belirten Çelik, bir sonraki toplantının mesafe alındıkça, sunumlar hazırlandıkça yapılacağını ifade etti.

“Siyasi ilişkileri kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten o siyasi diyalog olacaktır”

Şam'da siyasi diyaloğun ele alınmasıyla ilgili de konuşan Çelik, şunları kaydetti:

“Baştan beri söylediğimiz Suriye'nin içindeki çözüm siyasi olmalıdır. Cenevre, Astana süreci gibi süreçler. Güçlü bir şekilde işletilmelidir. Anayasal çalışmalar buradaki mevcut çatışma ortamını ortadan kaldıracak uzlaşmanın ortaya çıkması bizim dememizle değil, oradaki tarafların demesiyle, bugün binlerce mensubu öldürülmüş muhaliflerin ortaya anlamlı bir tablo çıktığını, bir uzlaşma zemini çıktığını düşünmesiyle ancak olur. Rejim aynı tutumunu sürdürecek, sadece muhalifler tutum değiştirecek gibi bir şeyi hiç kimse kabul etmez. Türkiye burada meşruiyetin tarafındadır. Siyasi çözüm orada olsun istiyoruz. Ama bu tarafların rıza göstereceği bir çözüm olmalıdır. Siyasi ilişkileri kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten o siyasi diyalog olacaktır. Siyasi ilişkiyi kesmeye yol açan şartlar ortadan kalkmadan herhangi bir siyasi diyalogdan bahsetmek söz konusu olamaz.”

Huzeyfe Tarık Yaman - Sadettin Aliusta