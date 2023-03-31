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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Binası’na yapılan saldırıyı lanetlediğini dile getirerek, “Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız” dedi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti İstanbul İl Binası'na yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Akşener'in bu saldırıdan sonra Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır.”

Mustafa Cenik

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