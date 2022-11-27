AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Sporun ruhuna gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de yaşanan tribün olayları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Çelik, “Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir. Yaralanan taraftarlara ve saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e geçmiş olsun. Bu saldırganlar Göztepe ve Altay'ı temsil edemez. Tüm vatandaşlarımız provokatörlere karşı dikkatli olmalıdır. Sporun ruhuna ve huzurumuza gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal



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