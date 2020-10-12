İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Tehditlere başvuranlara verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Tehditlere başvuranlara verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Tehditlere başvuranlara verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız “hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmayacağız” diyerek diplomasi yoluyla sorun çözmek isteyenler için hazır olduğumuzu ifade ediyor. Bunun yerine tehditlere başvuranlara ise verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var" dedi.

Oruç Reis'in yeni ilan edilen NAVTEX sonrası Akdeniz'de gerçekleştirmeye başlayacağı sismik araştırmalar için başarılar dileyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından bu konu ile ilgili paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Türkiye'nin hem masada hem de sahada kendi mefaatlerini daima koruyacağını vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok. Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye'ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur. Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine bağlı olarak ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz için de güvenlik ve refah istiyoruz. Kendi güvenliğimizi ve refahımızı komşularımızın zayıflığında veya güvensizliğinde aramıyoruz. Herkes için refah ve güvenlik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tehditlere başvuranlara verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var"

Ayrıca yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sorunları masada çözmek isteyenler müzakere yapacağının altını çizen Çelik, "Türkiye ile sorunları masada çözmek isteyenler için Türkiye kapasitesi yüksek bir müzakere devletidir. Diplomasi yerine tehdit üretenlere karşı ise Türkiye haklarını koruma konusunda çok kudretli bir devlettir. Dostluğumuz kıymetlidir. Müzakere masasında dostlarımızla hep “kazan-kazan” sonucu üretmekten yanayız. Masadan kaçıp tehdit ve dayatmalara sığınanlara ise cevabımızı sahada her zaman veriyoruz. Cumhurbaşkanımız “hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmayacağız” diyerek diplomasi yoluyla sorun çözmek isteyenler için hazır olduğumuzu ifade ediyor. Bunun yerine tehditlere başvuranlara ise verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var. Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz. Müzakere masası isteyenler için en iyi müzakere devletiyiz. Ama dayatma peşinde koşanlara taviz vermeyiz. Bu ilkeler çerçevesinde, “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Utku Şimşek
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.